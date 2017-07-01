بالفيديو.. إحتجاجات بتنغير للمطالبة بالتحقيق في مشاريع بالملايير لوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول ﻿

رغم تطمينات كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي''، نظمت ساكنة تنغير وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم الأربعاء، تطالب بوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول، وفتح تحقيق حول مصير المشاريع التي

شوف تيفي:

رغم تطمينات كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة "نزهة الوافي"، نظمت ساكنة تنغير وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم الأربعاء، تطالب بوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول، وفتح تحقيق حول مصير المشاريع التي خصص لها أزيد من 156 مليون درهم، دون أن ترى النور.



وحسب مصادر من عين المكان، فأساسات منازل أحياء بعينها والحقول التي يتم زراعتها، أضحت مهددة بسبب إجتياحها من طرف مياه الصرف الصحي الذي مازالت قنوات ربطه ومحطة لمعالجته، لم يتم إنجازها رغم إعلان تخصيص مبلغ 156 مليون درهم لإنجازها.



وطالب المحتجون في شعاراتهم عامل الإقليم الذي طالبهم بلجنة للحوار، بفتح مفتشية وزارة الداخلية والمالية لتحقيق حول الموضوع إسوة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط بعد تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة والمهيكلة للمنطقة.