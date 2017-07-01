 بالفيديو.. إحتجاجات بتنغير للمطالبة بالتحقيق في مشاريع بالملايير لوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. شوفو أخطر الشواطئ في العالم‎ | بووز

بالفيديو.. شوفو أخطر الشواطئ في العالم‎

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ناصر الزفزافي عبر تحقيق نزيه | بوليتيك

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎ | بووز

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية سيليا في هذا التاريخ | بوليتيك

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية ''سيليا'' في هذا التاريخ

شوفو شنو وقع ليوما فالقنيطرة..لولا التدخل لوقعت الكارثة (فيديو) | بووز

شوفو شنو وقع ليوما فالقنيطرة..لولا التدخل لوقعت الكارثة (فيديو)

صور جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو الشكل الجديد ديالو | ثقافة و فنون

صور جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو الشكل الجديد ديالو

فيديو عروسة تحرج زوجها يوم زفافهما..شاهد ماذا فعلت له | بووز

فيديو عروسة تحرج زوجها يوم زفافهما..شاهد ماذا فعلت له

صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع الدوحة | دولي

صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017 | بوليتيك

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22

من حقنا نفرحو

بالفيديو.. إحتجاجات بتنغير للمطالبة بالتحقيق في مشاريع بالملايير لوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 20:03 بالفيديو.. إحتجاجات بتنغير للمطالبة بالتحقيق في مشاريع بالملايير لوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول | حوادث و حقوق
بالفيديو.. إحتجاجات بتنغير للمطالبة بالتحقيق في مشاريع بالملايير لوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول
رغم تطمينات كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي''، نظمت ساكنة تنغير وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم الأربعاء، تطالب بوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول، وفتح تحقيق حول مصير المشاريع التي

شوف تيفي:

رغم تطمينات كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة "نزهة الوافي"، نظمت ساكنة تنغير وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم الأربعاء، تطالب بوقف تسرب مياه الصرف الصحي للحقول، وفتح تحقيق حول مصير المشاريع التي خصص لها أزيد من 156 مليون درهم، دون أن ترى النور.

وحسب مصادر من عين المكان، فأساسات منازل أحياء بعينها والحقول التي يتم زراعتها، أضحت مهددة بسبب إجتياحها من طرف مياه الصرف الصحي الذي مازالت قنوات ربطه ومحطة لمعالجته، لم يتم إنجازها رغم إعلان تخصيص مبلغ 156 مليون درهم لإنجازها.

وطالب المحتجون في شعاراتهم عامل الإقليم الذي طالبهم بلجنة للحوار، بفتح مفتشية وزارة الداخلية والمالية لتحقيق حول الموضوع إسوة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط بعد تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة والمهيكلة للمنطقة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تنغير الحكومة البرنامج المشاريع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. حادثة سير وسط الناظور تسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة‎ | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير وسط الناظور تسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة‎

صادم وبالفيديو..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالحي الحسيني بالبيضاء | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالحي الحسيني بالبيضاء

عاجل وبالصور: خبر غير سار لعشاق الهندية..شوفو أشنو لقاو فيها | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور: خبر غير سار لعشاق ''الهندية''..شوفو أشنو لقاو فيها

بالصور..ممرضة تتعرض للتحرش الجنسي من طرف مخمور بفاس ..وما قام به بعد ذلك جد خطير | حوادث و حقوق

بالصور..ممرضة تتعرض للتحرش الجنسي من طرف مخمور بفاس ..وما قام به بعد ذلك جد خطير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة جديدة بمستشفى ابن رشد..شاب كازاوي تعرض لاعتداء خطير..و منين جابوه لسبيطار لاحوه ومبغاوش يشدوه حيت البلاصة عامرة | بــووز
منذ 17 دقيقة

فضيحة جديدة بمستشفى ابن رشد..شاب كازاوي تعرض لاعتداء خطير..و منين جابوه لسبيطار لاحوه ومبغاوش يشدوه حيت البلاصة عامرة

الوجه الآخر لفصل الصيف داخل أقدم فرن شعبي بمراكش..شوفو المعاناة الحقيقية | بــووز

الوجه الآخر لفصل الصيف داخل أقدم فرن شعبي بمراكش..شوفو المعاناة الحقيقية

تصريحات جد مؤثرة من قلب منزل الفنان المغربي أحمد الصعري الذي فقد القدرة عن الكلام /معاناة/بكاء/حسرة/ألم/تهميش/عتاب | بــووز

تصريحات جد مؤثرة من قلب منزل الفنان المغربي أحمد الصعري الذي فقد القدرة عن الكلام /معاناة/بكاء/حسرة/ألم/تهميش/عتاب

من قلب كواليس جلسة تصوير أغنية سعيدة شرف الجديدة ضاحكة لاعبة..صور عن قرب/بدون ملحفة/أسرار خاصة | بــووز

من قلب كواليس جلسة تصوير أغنية سعيدة شرف الجديدة ''ضاحكة لاعبة''..صور عن قرب/بدون ملحفة/أسرار خاصة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. شوفو أخطر الشواطئ في العالم‎ | بووز
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. شوفو أخطر الشواطئ في العالم‎

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ناصر الزفزافي عبر تحقيق نزيه | بوليتيك

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎ | بووز

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية سيليا في هذا التاريخ | بوليتيك

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية ''سيليا'' في هذا التاريخ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.