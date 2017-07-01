تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك ﻿

كشف بلاغ صحفي للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، عن إتخاذ تدابير زجرية ضد مطحنة تستفيذ من حصة الدقيق المدعم من طرف الدولة.

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كشف بلاغ صحفي للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، عن إتخاذ تدابير زجرية ضد مطحنة تستفيذ من حصة الدقيق المدعم من طرف الدولة.



ووفق البلاغ، فقد عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم، يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017 بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالحكامة، اجتماعاً قصد اتخاذ التدابير الضرورية في حق مطحنة « Société Nouvelle de la Minoterie Royale » لتبوث إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك.



وإستنادا للبلاغ، وبعد مناقشة حيثيات هذا الموضوع، اتخذت اللجنة، بإجماع أعضائها، المنتمين لقطاعات حكومية ومؤسسات تعنى بالموضوع، تعليق حصة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين وذلك ابتداءً من تاريخ إصدار القرار (11 يوليوز 2017) إلى غاية 30 يونيو 2018.



كما قررت اللجنة الوزارية، عدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية الـمُـتلفة، وإلزام المطحنة المذكورة بضرورة إرجاع فارق ثمن القمح اللين الذي وُجِّه لإنتاج الحصة الـمُـتلفة وكذا كلفة نقلها، مع ربط إعادة استفادة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم بمدى تنفيذها للقرارات المشار إليها وكذا بتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص شروط النظافة والتخزين والإنتاج بها.