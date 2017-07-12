عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الحالة الصحية لـ ''عبد الفتاح'' مهندس الدولة الذي كان يعيش حياة التشرد، تحسنت بشكل كبير مباشرة بعد وصوله إلى مكز الرعاية الاجتماعية راس الما بمدينة فاس.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الحالة الصحية لـ "عبد الفتاح" مهندس الدولة الذي كان يعيش حياة التشرد، تحسنت بشكل كبير مباشرة بعد وصوله إلى مكز الرعاية الاجتماعية راس الما بمدينة فاس.

وأكد المصدر ذاته أن عبد الفتاح الذي تم وضعه في إحدى الغرف، تحصل على الرعاية المطلوبة بعد الإطمئنان على حالته الصحية، موضحا أن موظفي المركز قاموا بتنظيفه وبحلاقة لحيته.

وأشار ذات المصدر أن المواطنين المتواجدين بالمركز، عبروا عن ارتياحهم الكبير لتحسن حالة عبد الفتاح الذي عاش لسنوات طويلة التشرد والحرمان داخل غابة مهجورة بفاس.