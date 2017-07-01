 صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك | بوليتيك

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد | مجتمع

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال | دولي

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية

صادم وبالفيديو..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالحي الحسيني بالبيضاء | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالحي الحسيني بالبيضاء

صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة | بووز

صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة

فيديو بلاغ هام و سار للمغاربة المتجهين نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار ترامب | بووز

فيديو بلاغ هام و سار للمغاربة المتجهين نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار ترامب

اذهل الجمهور ولجنة التحكيم وجعل الجميع يقفوا احتراما لموهبته - برنامج المواهب الامريكي | بووز

اذهل الجمهور ولجنة التحكيم وجعل الجميع يقفوا احتراما لموهبته - برنامج المواهب الامريكي

فيديو إمرأة شفرو ليها الصاك ماعرفات باش تبلات فكاز | بووز

فيديو إمرأة شفرو ليها الصاك ماعرفات باش تبلات فكاز

من حقنا نفرحو

صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 19:09 صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة | بووز
صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام كلب بنبش قبر يوجد على مستوى مقبرة حي مسنانة بطنجة، وذلك في محاولة منه الوصول إلى جثمان الميت المدفون به.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام كلب بنبش قبر يوجد على مستوى مقبرة حي مسنانة بطنجة، وذلك في محاولة منه الوصول إلى جثمان الميت المدفون به.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الفيديو فإن تفاصيله جرت أخيرا، وقد قام أحد المواطنين بتصوير مشاهده الصادمة بواسطة هاتفه النقال، بعد أن وقف على محاولات الكلب الضال الوصول إلى جثة الميت داخل القبر.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مقابر المسلمين بمختلف المدن المغربية، ونظرا لغياب عاملين يسهرون على تأمينها والحفاظ على القبور المتواجدة بها، فقد تحولت إلى مرتع للسكارى ومدمني المخدرات والباحثين عن لذة الجنس المحرم، علاوة على تحولها لمكان تتجمع بها العشرات من الكلاب الضالة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف يتفي الكلاب الضالة الفيديو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو بلاغ هام و سار للمغاربة المتجهين نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار ترامب | بووز

فيديو بلاغ هام و سار للمغاربة المتجهين نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار ترامب

اذهل الجمهور ولجنة التحكيم وجعل الجميع يقفوا احتراما لموهبته - برنامج المواهب الامريكي | بووز

اذهل الجمهور ولجنة التحكيم وجعل الجميع يقفوا احتراما لموهبته - برنامج المواهب الامريكي

فيديو إمرأة شفرو ليها الصاك ماعرفات باش تبلات فكاز | بووز

فيديو إمرأة شفرو ليها الصاك ماعرفات باش تبلات فكاز

صادم و بالفيديو..زوج من الواليدية حصل مراتو كتخونو مع راجل ختها فالفيرمة ديالو‎ | بووز

صادم و بالفيديو..زوج من الواليدية حصل مراتو كتخونو مع راجل ختها فالفيرمة ديالو‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الحرارة شعلات العافية فمقهى بمراكش.. شوفو أشنو وقع | بــووز
منذ 8 دقائق

بالفيديو.. الحرارة شعلات العافية فمقهى بمراكش.. شوفو أشنو وقع

ضربو موطور و منين مشا لسبيطار فكازا جْراو عليه..قصة مؤلمة لمواطن مغربي بغا يْحيّد الحديد من رجليه و معندوش ( فيديو) | بــووز

ضربو موطور و منين مشا لسبيطار فكازا جْراو عليه..قصة مؤلمة لمواطن مغربي بغا يْحيّد الحديد من رجليه و معندوش ( فيديو)

نسولو الناس.. لمغارب طالع ليهم الدم من تغيير البطاقة الوطنية للمرة الثانية..شوفو أشنو قالوا | نسولو الناس

نسولو الناس.. لمغارب طالع ليهم الدم من تغيير البطاقة الوطنية للمرة الثانية..شوفو أشنو قالوا

بالفيديو.. سعيدة شرف عروسة أنيقة..شوفو اللباس ديال العرس | بــووز

بالفيديو.. سعيدة شرف عروسة أنيقة..شوفو اللباس ديال العرس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك | بوليتيك
منذ 10 دقائق

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد | مجتمع

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال | دولي

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.