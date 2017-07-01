صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام كلب بنبش قبر يوجد على مستوى مقبرة حي مسنانة بطنجة، وذلك في محاولة منه الوصول إلى جثمان الميت المدفون به.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام كلب بنبش قبر يوجد على مستوى مقبرة حي مسنانة بطنجة، وذلك في محاولة منه الوصول إلى جثمان الميت المدفون به.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الفيديو فإن تفاصيله جرت أخيرا، وقد قام أحد المواطنين بتصوير مشاهده الصادمة بواسطة هاتفه النقال، بعد أن وقف على محاولات الكلب الضال الوصول إلى جثة الميت داخل القبر.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مقابر المسلمين بمختلف المدن المغربية، ونظرا لغياب عاملين يسهرون على تأمينها والحفاظ على القبور المتواجدة بها، فقد تحولت إلى مرتع للسكارى ومدمني المخدرات والباحثين عن لذة الجنس المحرم، علاوة على تحولها لمكان تتجمع بها العشرات من الكلاب الضالة.