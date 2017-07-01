 مبادرة جديدة للتهدئة بعد متابعة بعض معتقلي حراك الريف في حالة سراح بالحسيمة ﻿
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مبادرة جديدة للتهدئة بعد متابعة بعض معتقلي حراك الريف في حالة سراح بالحسيمة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 18:42 مبادرة جديدة للتهدئة بعد متابعة بعض معتقلي حراك الريف في حالة سراح بالحسيمة | بوليتيك
مبادرة جديدة للتهدئة بعد متابعة بعض معتقلي حراك الريف في حالة سراح بالحسيمة
عبر نشطاء حراك – الريف، بمنطقة ''أيت يوسف أوعلي'' التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، عن سعادتهم بعد متابعة أربعة من زملائهم في حالة سراح، تمت متابعنهم على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الريف.

شوف تيفي

عبر نشطاء حراك – الريف، بمنطقة "أيت يوسف أوعلي" التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، عن سعادتهم بعد متابعة أربعة من زملائهم في حالة سراح، تمت متابعنهم على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الريف.

وحسب مصادر من هيئة الدفاع، فقد تم تأجيل جلسة محاكمة أربعة متابعين في حالة سراح إلى يوم 19 يوليوز من الشهر الجاري، بعد إطلاق سراحهم اليوم من طرف المحكمة الإبتدائية بالحسيمة.

ويأتي خبر، إطلاق سراح المعنيين بالأمر وسط حديث عن بروز مبادرة جديدة للتهدئة، تسبق حلا جذريا لحراك- الريف، حيث تأتي المبادرة لإنقاذ التصعيد من جديد بعد بدء نشطاء بحراك- الريف للتعبئة إلى مسيرة إحتجاجية مركزية يوم 20 يوليوز، وسط إختلاف في الرؤى بين مكان تنظيمها، بين دعاة ساحة محمد السادس بالحسيمة، وآخرون يطالون بنقلها لإمزورن.

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