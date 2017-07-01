صادم وبالفيديو.. زواج أول مثليين مسلمين+وهذه هي تفاصيل الفضيحة ﻿

أكد موقع صحيفة ''الدايلي ميل '' البريطانية، أن العريسان جاهد شوهدري 24 عامًا، وسيان روجان البالغ من العمر 19 عامًا، احتفلا بزفافهما وهما يرتديان الزي التقليدي الهندي للرجال.

"شوف تيفي"

أكد موقع صحيفة "الدايلي ميل " البريطانية، أن العريسان جاهد شوهدري 24 عامًا، وسيان روجان البالغ من العمر 19 عامًا، احتفلا بزفافهما وهما يرتديان الزي التقليدي الهندي للرجال.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجان المثليان المسلمان يتواعدان منذ أكثر من عامين، وقد صرحا إنهما تعرفا على بعضهما لأول مرة عندما كان شوهدري يبكي بينما يجلس على مقعد في إحدى قرى لندن.

وقال شوهدري حسب وسائل إعلام عالمية أخرى “كنت أجلس على المقعد أبكي قبل أن يدنو سيان مني ويسألني ما بك؟”، وأضاف أن سيان قد أعطاه الأمل في وقت كان صعبًا عليه ووقف بجانبه منذ ذلك الوقت.

وقال سيان تضيف ذات المصادر أن كشفه أمام الجميع أنه مثلي الجنس شيء معقد للغاية وذلك نظرًا لديانته الإسلامية، وكان هذا دائمًا ما يسبب له اضطرابًا بسبب ميوله الجنسية وعقيدته الإسلامية في نفس الوقت.

ومن جهة ثانية، قال المثلي الآخر شوهدري، إنه وجد صعوبة في إنكار ميوله الجنسية، مشيرا إلى أنه سافر إلى السعودية ﻷداء فريضة الحج وعاد إلى بنجلاديش مسقط رأس أسرته، وعلى الرغم من أن عائلته لم تحضر حفل الزفاف إلا أن شوهدري يؤمن بأن زواجه هو حدث هام بالنسبة للمثليين.