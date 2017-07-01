 صادم وبالفيديو.. زواج أول مثليين مسلمين+وهذه هي تفاصيل الفضيحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك | بوليتيك

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد | مجتمع

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال | دولي

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية

صادم وبالفيديو..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالحي الحسيني بالبيضاء | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالحي الحسيني بالبيضاء

صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة | بووز

صادم وبالفيديو.. كلب ينبش قبرا بمقبرة حي مسنانة بطنجة

فيديو بلاغ هام و سار للمغاربة المتجهين نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار ترامب | بووز

فيديو بلاغ هام و سار للمغاربة المتجهين نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار ترامب

اذهل الجمهور ولجنة التحكيم وجعل الجميع يقفوا احتراما لموهبته - برنامج المواهب الامريكي | بووز

اذهل الجمهور ولجنة التحكيم وجعل الجميع يقفوا احتراما لموهبته - برنامج المواهب الامريكي

فيديو إمرأة شفرو ليها الصاك ماعرفات باش تبلات فكاز | بووز

فيديو إمرأة شفرو ليها الصاك ماعرفات باش تبلات فكاز

من حقنا نفرحو

صادم وبالفيديو.. زواج أول مثليين مسلمين+وهذه هي تفاصيل الفضيحة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 18:29 صادم وبالفيديو.. زواج أول مثليين مسلمين+وهذه هي تفاصيل الفضيحة | منوعات
صادم وبالفيديو.. زواج أول مثليين مسلمين+وهذه هي تفاصيل الفضيحة
أكد موقع صحيفة ''الدايلي ميل '' البريطانية، أن العريسان جاهد شوهدري 24 عامًا، وسيان روجان البالغ من العمر 19 عامًا، احتفلا بزفافهما وهما يرتديان الزي التقليدي الهندي للرجال.

"شوف تيفي"

أكد موقع صحيفة "الدايلي ميل " البريطانية، أن العريسان جاهد شوهدري 24 عامًا، وسيان روجان البالغ من العمر 19 عامًا، احتفلا بزفافهما وهما يرتديان الزي التقليدي الهندي للرجال.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجان المثليان المسلمان يتواعدان منذ أكثر من عامين، وقد صرحا إنهما تعرفا على بعضهما لأول مرة عندما كان شوهدري يبكي بينما يجلس على مقعد في إحدى قرى لندن.

وقال شوهدري حسب وسائل إعلام عالمية أخرى “كنت أجلس على المقعد أبكي قبل أن يدنو سيان مني ويسألني ما بك؟”، وأضاف أن سيان قد أعطاه الأمل في وقت كان صعبًا عليه ووقف بجانبه منذ ذلك الوقت.

وقال سيان تضيف ذات المصادر أن كشفه أمام الجميع أنه مثلي الجنس شيء معقد للغاية وذلك نظرًا لديانته الإسلامية، وكان هذا دائمًا ما يسبب له اضطرابًا بسبب ميوله الجنسية وعقيدته الإسلامية في نفس الوقت.

ومن جهة ثانية، قال المثلي الآخر شوهدري، إنه وجد صعوبة في إنكار ميوله الجنسية، مشيرا إلى أنه سافر إلى السعودية ﻷداء فريضة الحج وعاد إلى بنجلاديش مسقط رأس أسرته، وعلى الرغم من أن عائلته لم تحضر حفل الزفاف إلا أن شوهدري يؤمن بأن زواجه هو حدث هام بالنسبة للمثليين.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مثليين مسلمين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المئات من الجمال القطرية تلقى حتفها بالجوع والعطش بسبب السعودية | منوعات

المئات من الجمال القطرية تلقى حتفها بالجوع والعطش بسبب السعودية

موضة جديدة منتشرة في أغلب محلات الحلاقة بالمغرب.. رجال كايصاوبو حجبانهم.. شوفو الفيديو ! | منوعات

موضة جديدة منتشرة في أغلب محلات الحلاقة بالمغرب.. رجال كايصاوبو حجبانهم.. شوفو الفيديو !

عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع | منوعات

عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة | منوعات

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الحرارة شعلات العافية فمقهى بمراكش.. شوفو أشنو وقع | بــووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو.. الحرارة شعلات العافية فمقهى بمراكش.. شوفو أشنو وقع

ضربو موطور و منين مشا لسبيطار فكازا جْراو عليه..قصة مؤلمة لمواطن مغربي بغا يْحيّد الحديد من رجليه و معندوش ( فيديو) | بــووز

ضربو موطور و منين مشا لسبيطار فكازا جْراو عليه..قصة مؤلمة لمواطن مغربي بغا يْحيّد الحديد من رجليه و معندوش ( فيديو)

نسولو الناس.. لمغارب طالع ليهم الدم من تغيير البطاقة الوطنية للمرة الثانية..شوفو أشنو قالوا | نسولو الناس

نسولو الناس.. لمغارب طالع ليهم الدم من تغيير البطاقة الوطنية للمرة الثانية..شوفو أشنو قالوا

بالفيديو.. سعيدة شرف عروسة أنيقة..شوفو اللباس ديال العرس | بــووز

بالفيديو.. سعيدة شرف عروسة أنيقة..شوفو اللباس ديال العرس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك | بوليتيك
منذ 3 دقائق

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد | مجتمع

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال | دولي

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان رضى الطالياني يستفيق من الغيبوبة وهذا جديد حالته الصحية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.