بالصور..ممرضة تتعرض للتحرش الجنسي من طرف مخمور بفاس ..وما قام به بعد ذلك جد خطير ﻿

تعرضت ممرضة بالمستشفي الغساني بفاس لاعتداء شنيع صباح يومه الأربعاء، على مستوى ساحة فلورانس أمام بنك المغرب حوالي الساعة 7 صباحا، على يد شخص يركب دراجة نارية.

"شوف تيفي"

تعرضت ممرضة بالمستشفي الغساني بفاس لاعتداء شنيع صباح يومه الأربعاء، على مستوى ساحة فلورانس أمام بنك المغرب حوالي الساعة 7 صباحا، على يد شخص يركب دراجة نارية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الضحية تعرضت للتحرش الجنسي من طرف شخص في حالة غير طبيعية كان على متن دراجة نارية، حيث قام بمضايقتها خلال طريقها للعمل محاولا إقناعها بالوقوف لمبادلته أطراف الحديث، إلا أن الأمور تطورت بعد ذلك عقب رفضها الاستجابة له، إذ أقدم على دهسها بواسطة دراجته النارية بطريقة جد بشعة.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية، أصيبت بجروح وكسور في مناطق مختلفة من جسدها، وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فر صاحب الدراجة إلى وجهة غير معلومة.