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حريق مهول بمدينة خنيفرة والسبب شارجور الشينوا+فيديو

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 17:46 حريق مهول بمدينة خنيفرة والسبب شارجور الشينوا+فيديو | حوادث و حقوق
حريق مهول بمدينة خنيفرة والسبب شارجور الشينوا+فيديو
مرة أخرى، يواصل ''شاجور الشيينوا''، حصد خسائر مادية في منازل الأسر المغربية، وهذه المرة، تسبب في تفحم شقة بمدينة خنفيرة، والتي اندلع بها حريق مهول، خلف خسائر مادية جسيمة.

"شوف تيفي"

مرة أخرى، يواصل "شاجور الشيينوا"، حصد خسائر مادية في منازل الأسر المغربية، وهذه المرة، تسبب في تفحم شقة بمدينة خنفيرة، والتي اندلع بها حريق مهول، خلف خسائر مادية جسيمة.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الحريق فإن انفجار شاحن الهاتف النقال، تسبب في اندلاع النيران وانتشارها بسرعة داخل إحدى الشقق المتواجدة بعمارة سكنية.

وفور اندلاع الحريق فإن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، حلت بعين المكان، وتمكنت من إخماد ألسنة النيران بصعوية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

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