خطير وبالفيديو..عملية سرقة أخرى بمنطقة المكينسية بسلا..والبوليس باقي آوت ﻿

بعد أيام من توصل ''شوف تيفي'' بشكاية من مواطنين، تشير إلى منطقة المكينسية بسلا، تشكل خطرا على حياة المواطنين الأبرياء في ظل غياب المصالح الأمنية، شهدت نفس المنطقة كما يظهر مقطع فيديو، يومه الأربعاء،

"شوف تيفي"

بعد أيام من توصل "شوف تيفي" بشكاية من مواطنين، تشير إلى منطقة المكينسية بسلا، تشكل خطرا على حياة المواطنين الأبرياء في ظل غياب المصالح الأمنية، شهدت نفس المنطقة كما يظهر مقطع فيديو، يومه الأربعاء، عملية سرقة جد خطيرة، بطلها لصان، أقدما على اعتراض سبيل سيارة وسرقة ما بحوزة أصحابها.

وحسب المعطيات التي كشف عنها ناشرو فيديو الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي، فإن لصين خطيرين، اعترضا سبيل سيارة بها شاب وفتاتان، قبل أن يقوما بمحاصرتهم وسرقة ما بحوزتهم من هواتف نقالة ومبالغ مالية.

تجدر الإشارة إلى أن خارجين عن القانون، استغلوا الأسبوع الماضي غياب الأمن بمنطقة "المكينسية"، وأقدموا على اعتراض سبيل مواطنين من بينهم سيدة حامل، تعرضت للضرب والجرح.