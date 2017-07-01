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عاجل وحصري.. ها علاش هدد شاب بالانتحار من عمود ''مي عايشة'' في الرباط..والقضية فيها ''ڭريمة''

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 16:51 عاجل وحصري.. ها علاش هدد شاب بالانتحار من عمود مي عايشة في الرباط..والقضية فيها ڭريمة | حوادث و حقوق
عاجل وحصري.. ها علاش هدد شاب بالانتحار من عمود ''مي عايشة'' في الرباط..والقضية فيها ''ڭريمة''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السبب الذي دفع بشاب إلى الانتحار ورمي نفسه من على عمود ''مي عايشة'' يومه الأربعاء، يعود إلى دخوله في حالة هستيرية، خلال اتهامه لمسؤولين بالتماطل في إيجاد حل له بخصوص

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن السبب الذي دفع بشاب إلى الانتحار ورمي نفسه من على عمود "مي عايشة" يومه الأربعاء، يعود إلى دخوله في حالة هستيرية، خلال اتهامه لمسؤولين بالتماطل في إيجاد حل له بخصوص مأذونية "ڭريمة"، كان من المفروض أن يحصل عليها قبل 6 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الشخص، حل بالعاصمة الرباط من مدينة الراشيدية رفقة أطفاله، من أجل التعرف على الجديد بخصوص "مأذوينة" كان من المفروض أن يحصل عليها قبل سنوات، وأمام غلق جميع الأبواب أمامه، اختار الصعود إلى العمود الكهربائي وهدد بالانتحار إذا ما رفض مسؤولون التدخل للوصول إلى حل ينهي جميع مشاكله.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الشاب وبعد مشاهدته لصراخ أطفاله وبكائهم، قرر النزول من العمود الكهربائي، حيث تم نقله إلى إحدى الدوائر الأمنية من أجل التحقيق معه للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعته إلى التهديد بالانتحار.

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المغرب شوف تيفي الرباط الكريمة مأذونية الأطفال ميس عائيشة

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