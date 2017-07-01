عاجل..شاب يصعد إلى نفس العمود الذي صعدت له ''مي عايشة'' بالرباط ويهدد بالانتحار ﻿

شهدت مدينة الرباط قبل قليل من يومه الأربعاء، وا قعة مثيرة، بطلها شاب هدد بالانتحار، بعد أن أقدم على الصعود إلى عمود كهربائي يوجد بالقرب من محطة القطار، وهو نفس العمود الذي صعدت إليه ''مي عايشة'' قبل

"شوف تيفي"

شهدت مدينة الرباط قبل قليل من يومه الأربعاء، وا قعة مثيرة، بطلها شاب هدد بالانتحار، بعد أن أقدم على الصعود إلى عمود كهربائي يوجد بالقرب من محطة القطار، وهو نفس العمود الذي صعدت إليه "مي عايشة" قبل أشهر وهددت بالانتحار ورمي نفسها من عليه.

وحسب بعض المصادر فإن الأسباب الكامنة وراء تهديد هذا الشاب بالانتحار ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين، تجمعوا على العمود الكهربائي من أجل إقناعه عن العدول عن فكرة الانتحار.

وأكدت المصادر ذاته أن الشاب، اقتنع بفكرة العدول عن الانتحار، حيث قام بالنزول وبمغادرة المكان رفقة مجموعة من الأشخاص.