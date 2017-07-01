وزير الدولة و الشؤون الخارجية بدولة الإمارات يوجه رداً إلى المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن ترويج قناة الجزيرة للفكر المتطرف ﻿

وجه الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة والشؤون الخارجية، في 9 يوليوز 2017 رسالة إلى زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم

"شوف تيفي:

وجه الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة والشؤون الخارجية، في 9 يوليوز 2017 رسالة إلى زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي بتاريخ 30 يونيو 2017، وعلى التصريح الذي أدلى به ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بتاريخ 28 يونيو 2017 بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية.

وحسب بيان صحافي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ،أكد أنور قرقاش في رسالته إلى المفوض السامي أنه على الرغم من الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، قائلا إن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف". كما أشار إلى قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1624 لسنة 2005 الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالباً ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى دعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

وأوضح البيان أن الرسالة، أشارت إلى الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والعديد من المنظمات الإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، والذي جاء فيه أنه "ينبغي على الدول أن لا تقيد نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيك، وأن يكون نشر الأخبار سيؤدي على الأغلب إلى التحريض على ذلك العنف، وأن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين نشر الأخبار واحتمال وقوع أعمال العنف تلك".

وحرصت الرسالة، يضيف البيان، على التوضيح بأن تقارير الجزيرة تجاوزت مراراً عتبة التحريض على العداء والعنف والتمييز، واستشهدت بأمثلة عديدة على ذلك منها اذاعة الجزيرة لخطبة الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين في 18 فبراير 2008 بعد إعادة نشر كاريكاتير يتناول النبي محمد، والتي دعا فيها المسلمين إلى "إحراق مقرات الصحف المسيئة لنبينا، وتفجيرها لتتطاير اشلاء ". وكانت الشرطة قد أحبطت في وقت لاحق خطتين منفصلتين لاغتيال رسام الكاريكاتير وموظفي الصحيفة التي نشرت الرسوم المتحركة.

وفي المقابل كانت هناك هجمات ناجحة كالهجوم الذي تم على مكتب صحيفة شارلي إيبدو في عام 2015. كما أن والدة وشقيقة أحد المشاركين في هجوم جسر لندن، يوسف زغبة، صرحتا مؤخرا لصحيفة التايمز (المملكة المتحدة) إنه كان متطرفا من خلال مشاهدته لمحطة الجزيرة.



