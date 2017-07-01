 شوفو شحال ديال حالات الغش تم ضبطها في امتحانات الدورة الاستدراكية في الباكالوريا ﻿
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شوفو شحال ديال حالات الغش تم ضبطها في امتحانات الدورة الاستدراكية في الباكالوريا

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 15:34 شوفو شحال ديال حالات الغش تم ضبطها في امتحانات الدورة الاستدراكية في الباكالوريا | مجتمع
شوفو شحال ديال حالات الغش تم ضبطها في امتحانات الدورة الاستدراكية في الباكالوريا
أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بأنه تم تسجيل 29 حالة غش خلال اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا (الدورة الإستدراكية)، على مستوى الجهة.

شوف تيفي:

 

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بأنه تم تسجيل 29 حالة غش خلال اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا (الدورة الإستدراكية)، على مستوى الجهة.

وسجلت الأكاديمية ،في بلاغ لها ، أنها قامت بتعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية لضمان مرور هذه الإمتحانات، التي تجرى أيام 11 و12 و13 يوليوز الجاري، في أحسن الظروف من خلال إعداد 98 مركزا للامتحان و9 مراكز للتصحيح، والتي تم تزويدها بأطر إدارية مساعدة وملاحظين ومراقبين .

وبلغ عدد المترشحين المتمدرسين لإمتحانات الباكالوريا (الدورة الإستدراكية)، على صعيد جهة الشرق، 10441 تلميذا وتلميذة حضر منهم 10265 .

وكان قد تم تسجيل 79 حالة غش خلال امتحانات الباكالوريا (دورة يونيو 2017) بمختلف مراكز الامتحان التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للشرق.

 

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شوف تيفي المغرب حالات غش باكالوريا

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