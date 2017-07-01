رسميا.. التحقيق مع مسربي فيديو ''ناصر الزفزافي'' المثير للجدل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستدعت مدير نشر الموقع الإلكتروني ''برلمان '' الذي كان أول من نشر الفيديو الأخير لناصر الزفزافي، والذي خلق جدالا واسعا حول ظروف إلتقاطه والهدف من

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستدعت مدير نشر الموقع الإلكتروني ''برلمان '' الذي كان أول من نشر الفيديو الأخير لناصر الزفزافي، والذي خلق جدالا واسعا حول ظروف إلتقاطه والهدف من تسريبه.



ووفق ذات المصدر، فقد بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحقيقاتها، منذ توصلها بأمر من الوكيل العام للملك في فتح تحقيق حول الفيديو، الذي مازالت تطوراته، تثير المزيد من النقاش والجدال حول مواقع التواصل الإجتماعي وكذا بعض الزعماء السياسيين.



وحسب ذات المصدر، فعناصر من الفرقة الوطنية راسلت المسؤول عن الموقع الإلكتروني المذكور للبحث معه حول تسريب الفيديو، في أفق الإستماع كذلك لمسؤولين آخرين بهدف الوصول إلى حيثيات تسريب الفيديو ومكان إلتقاطه.





