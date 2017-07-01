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عاجل وبالفيديو.. بسبب الحرارة المفرطة: مراكش تحترق

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 15:08 عاجل وبالفيديو.. بسبب الحرارة المفرطة: مراكش تحترق | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. بسبب الحرارة المفرطة: مراكش تحترق
اندلع حريق مهول فجأة ودون سابق إنذار، قبل قليل من يومه الأربعاء، في مكان مخصص لرمي المتلاشيات الخاصة بأحد المقاهي الشعبية بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول فجأة ودون سابق إنذار، قبل قليل من يومه الأربعاء، في مكان مخصص لرمي المتلاشيات الخاصة بأحد المقاهي الشعبية بمدينة مراكش.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن هناك احتمالا كبيرا أن الحرارة المفرطة التي تعرفها المدينة الحمراء، كانت سببا في اندلاع النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة في مكان رمي المتلاشيات، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص القاطنين بالقرب من مكان الحريق، قاموا بمحاولات لإخماد النيران، لكنها باءت بالفشل.

وأكد المصدر ذاته أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تعمل في هذه اللحظات على إخماد النيران التي خلفت خسائر مادية.

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