رسميا...بنكيران طالع ليه الدم ويشتكي من تسريب كواليس إجتماعاته المنزلية مع الزوار ﻿

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أصدر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توضيحا ينفي فيه ماينشر من طرف بعض المواقع الإلكترونية والجرائد والصحف من حين لآخر من خلال مقالات تكشف ما يدور بينه وبين أشخاص من أحاديث

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أصدر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توضيحا ينفي فيه ماينشر من طرف بعض المواقع الإلكترونية والجرائد والصحف من حين لآخر من خلال مقالات تكشف ما يدور بينه وبين أشخاص من أحاديث ومناقشات بمناسبة زياراتهم له أو بغيرها.

وكشف بن كيران في توضيحه، بأن آخر هذه المقالات كانت تحت عنوان "قيادي يساري: بنكيران سيقاوم ولن يتراجع والرميد رفض أن يكون ابن عرفة واصبح وزيرا في حكومته".

وإستنادا لتوضيح بن كيران، قال " ما ورد بالمقالة وفي المقالات التي تشبهها إما غير صحيح أو غير دقيق، وأؤكد أن الذي يلزمني هو خطاباتي الرسمية والبلاغات والبيانات التي أوقعها بصفتي، ولا يخفى أن الهدف من أغلب تلك المقالات هو محاولة استهداف تماسك الصف الداخلي للحزب وزرع الشك والبلبلة فيه وزعزعة الثقة بين مسؤوليه ومناضليه".


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