بالصور.. زيارة مفاجئة لوزير وكاتبتي دولة لجهة الشرق للوقوف على جديد المشاريع التنموية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وفدا وزاريا مكونا من محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة

"شوف تيفي":



علمت "شوف تيفي" أن وفدا وزاريا مكونا من محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعددا من أطر الوزارة، قام بزيارة مفاجئة يومه الأربعاء إلى الجهة الشرقية للوقوع على جديد مجموعة من المشاريع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الوفد قام في البداية بعقد لقاء موسع داخل مقر ولاية جهة الشرق بحضور والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس مجلس الجهة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية والمدراء الجهويين للسياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى ممثلي المجالس المنتخبة بالإقليم.

وأ وضح المصدر ذاته أن الوفد الوزاري، قام بعد ذلك بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع، وكانت البداية بمدينة وجدة، حيث تمت زيارة مركب الصناعة التقليدية الذي تم تدشيته مؤخرا، لينتقل الوفد بعد ذلك إلى مدينة السعيدية وبالتحديد إلى محطتها السياحية ومنها إلى محطة مارتشيكا بالناظور.