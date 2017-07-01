وزراء ''البيجيدي'' يقودون حملة لقطع الطريق أمام ولاية ثالثة لبن كيران ﻿

رغم التطمينات التي رفعها قياديون بالمصباح، بإمكانية تجاوز الأزمة الخانقة التي تعيشها المؤسسات الموازية والبيت الداخلي للتنظيم السياسي الأول في البرلمان، علمت ''شوف تيفي'' أن تيار الإستوزار يرفع

شوف تيفي:



رغم التطمينات التي رفعها قياديون بالمصباح، بإمكانية تجاوز الأزمة الخانقة التي تعيشها المؤسسات الموازية والبيت الداخلي للتنظيم السياسي الأول في البرلمان، علمت ''شوف تيفي'' أن تيار الإستوزار يرفع القانون الأساسي للحزب في وجه التيار المحافظ داخل الحزب لإعادة ترشيح بن كيران لولاية ثالثة.



وحسب قيادي في الحزب، فلقد بدأ الحديث بقوة عن إمكانية التصويت على بن كيران لترؤس الحزب في الفترة المقبلة، عبر تعديل القانون الأساسي للحزب، الذي يتيح الترشيح فقط لولايتين في منصب الأمين العام، حيث ينتظر أن يتم طرح النقطة للتعديل على مؤتمري الحزب في الفترة المقبلة.



ووفق ذات المصدر، فالإجتماع الذي شهده بيت بن كيران يوم أمس والذي ضم كلا من رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني، ورئيس الفريق النيابي للحزب ''اليازمي الإدريسي'' وكذا ''مصطفى الرميد''،''الإجتماع'' إنتهى إلى ترك الموضوع لمؤثمري الحزب لحسم الموضوع، كما تم الإتفاق كذلك على آخر الإستعدادات لعقد المجلس الوطني يوم السبت المقبل للتصويت على الأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.



وإستنادا لذات المصدر، فالمحسوبين على تيار الإستوزار المشكل من أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، يقودون حملة واسعة داخل مؤسسات الحزب، لإقناع المؤتمرين وأعضاء الحزب بعدم تعديل القانون الأساسي للحزب الذي بني على المؤسسات والقانون الأساسي وليس على الأشخاص.





