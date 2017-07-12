عاجل:نقل المهندس المتشرد من غابة فاس إلى هذا المكان بعد هذا التدخل.. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن طبيبا معروفا بمدينة فاس تدخل و نقل المهندس المتشرد عبد الفتاح الذي سلطت ''شوف تيفي'' الأضواء على قصته المؤثرة،إلى خيرية نواحي فاس.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" يومه الأربعاء، أن طبيبا معروفا بمدينة فاس تدخل و نقل المهندس المتشرد عبد الفتاح الذي سلطت "شوف تيفي" الأضواء على قصته المؤثرة،إلى خيرية نواحي فاس.



و قد وصل في هذه اللحظات مهندس الدولة مبتور الرجلين، إلى خيرية راس الماء نواحي فاس بعد تدخل الطبيب و جمعية محاربة العنف و التشرد التي أقنعت عبد الفتاح للانتقال إلى العيش في الخيرية قصد تمكنه من الرعاية الصحية اللازمة.



و امتنع عبد الفتاح عن الذهاب دون سيارته التي كان يبيت فيها بإحدى الغابات،بعد أن اقترح عليه قائد المنطقة بوضعها في المحجز .



سنعود لكم بالتفاصيل بالفيديو...



