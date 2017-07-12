عاجل:نقل المهندس المتشرد من غابة فاس إلى هذا المكان بعد هذا التدخل.. ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" يومه الأربعاء، أن طبيبا معروفا بمدينة فاس تدخل و نقل المهندس المتشرد عبد الفتاح الذي سلطت "شوف تيفي" الأضواء على قصته المؤثرة،إلى خيرية نواحي فاس.
و قد وصل في هذه اللحظات مهندس الدولة مبتور الرجلين، إلى خيرية راس الماء نواحي فاس بعد تدخل الطبيب و جمعية محاربة العنف و التشرد التي أقنعت عبد الفتاح للانتقال إلى العيش في الخيرية قصد تمكنه من الرعاية الصحية اللازمة.
و امتنع عبد الفتاح عن الذهاب دون سيارته التي كان يبيت فيها بإحدى الغابات،بعد أن اقترح عليه قائد المنطقة بوضعها في المحجز .
سنعود لكم بالتفاصيل بالفيديو...