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عاجل:نقل المهندس المتشرد من غابة فاس إلى هذا المكان بعد هذا التدخل..

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 14:06 عاجل:نقل المهندس المتشرد من غابة فاس إلى هذا المكان بعد هذا التدخل.. | حوادث و حقوق
عاجل:نقل المهندس المتشرد من غابة فاس إلى هذا المكان بعد هذا التدخل..
علمت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن طبيبا معروفا بمدينة فاس تدخل و نقل المهندس المتشرد عبد الفتاح الذي سلطت ''شوف تيفي'' الأضواء على قصته المؤثرة،إلى خيرية نواحي فاس.

شوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" يومه الأربعاء، أن طبيبا معروفا بمدينة فاس تدخل و نقل المهندس المتشرد عبد الفتاح الذي سلطت "شوف تيفي" الأضواء على قصته المؤثرة،إلى خيرية نواحي فاس.

و قد وصل في هذه اللحظات مهندس الدولة مبتور الرجلين، إلى خيرية راس الماء نواحي فاس بعد تدخل الطبيب و جمعية محاربة العنف و التشرد التي أقنعت عبد الفتاح للانتقال إلى العيش في الخيرية قصد تمكنه من الرعاية الصحية اللازمة.

و امتنع عبد الفتاح عن الذهاب دون سيارته التي كان يبيت فيها بإحدى الغابات،بعد أن اقترح عليه قائد المنطقة بوضعها في المحجز .

سنعود لكم بالتفاصيل بالفيديو...

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شوف تيفي المغرب محجز فاس غابة مهندس دولة متشرد

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