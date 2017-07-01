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بعد الحسيمة...توقف المشاريع ''بسيدي إفني'' يهدد الساكنة بالعطش ومطالب للوزيرة ''أفيلال'' بفتح تحقيق

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 14:00 بعد الحسيمة...توقف المشاريع بسيدي إفني يهدد الساكنة بالعطش ومطالب للوزيرة أفيلال بفتح تحقيق | بوليتيك
بعد الحسيمة...توقف المشاريع ''بسيدي إفني'' يهدد الساكنة بالعطش ومطالب للوزيرة ''أفيلال'' بفتح تحقيق
تشهد جماعة ''تيغرت'' توقف العديد من المشاريع والأوراش التي إنطلقت منذ سنوات بشكل مفاجئ لتزويد العديد من الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، وقطع معاناة الساكنة مع الماء.


شوف تيفي


تشهد جماعة ''تيغرت'' توقف العديد من المشاريع والأوراش التي إنطلقت منذ سنوات بشكل مفاجئ لتزويد العديد من الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، وقطع معاناة الساكنة مع الماء.

وحسب مصادر من عين المكان، فقد تم إعلان بداية مشاريع تزويد المنطقة وربطها بالماء الصالح للشرب منذ سنة 2013 تقريبا، لكن من دون أن يتم إنجاز المشاريع، بل توقفت بشكل مفاجئ من دون سابق إنذار، لتترك ساكنة حوالي 5 جماعات قروية تابعة لللإقليم تواجه مصيرها أمام تهديد مباشر للساكنة بالعطش الذي بدأت معالمه تنكشف بعد نضوب العديد من الآبار.

وفي ذات السياق، طالب البرلماني ''أحمد أدراق'' في سؤال شفوي، طرحه يوم أمس بمجلس النواب، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، بفتح تحقيق حول توقف المشاريع وتعثرها، حيث أكد أدراق نضوب العديد من الآبار في المنطقة، متسائلا عن مال المشاريع المبرمجة منذ سنوات، بالإضاقة إلى أوراش مد الجماعات الخمس بسيدي إفني بشبكات الماء الصالح للشرب.


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الماء الساكنة الجماعات المنطقة شوف تيفي

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