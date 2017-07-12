 نبيل بن عبد الله ينتقذ فيديو الزفزافي وفايسبوكيون يردون عليه:''أفضل ما ستقدمونه هو استقالتكم جميعا من الحكومة و اعتزال العمل السياسي'' ﻿
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نبيل بن عبد الله ينتقذ فيديو الزفزافي وفايسبوكيون يردون عليه:''أفضل ما ستقدمونه هو استقالتكم جميعا من الحكومة و اعتزال العمل السياسي''

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 13:32 نبيل بن عبد الله ينتقذ فيديو الزفزافي وفايسبوكيون يردون عليه:أفضل ما ستقدمونه هو استقالتكم جميعا من الحكومة و اعتزال العمل السياسي | بوليتيك
نبيل بن عبد الله ينتقذ فيديو الزفزافي وفايسبوكيون يردون عليه:''أفضل ما ستقدمونه هو استقالتكم جميعا من الحكومة و اعتزال العمل السياسي''
عبر نبيل بن عبد الله عن إدانته القوية و رفضه المطلق للفيديو الحاط من الكرامة الذي كان ضحيته المواطن ناصر الزفزافي ،من خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك.

شوف تيفي:


عبر نبيل بن عبد الله عن إدانته القوية و رفضه المطلق للفيديو الحاط من الكرامة الذي كان ضحيته المواطن ناصر الزفزافي ،من خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك.
وأشار الوزير أنه يضم صوته للمطالبين بضرورة أن يفضي التحقيق المفتوح في هذه الواقعة إلى توضيح ملابساتها و ترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.

وأضاف '' اليقظة مطلوبة من الجميع لإجهاض كل الممارسات والأفعال الرامية إلى تأزيم الوضع كلما اقتربنا من أجواء التهدئة''.

وعلق عليه بعض الفياسبوكيين بالقول : ''أفضل ما ستقدمونه سعادة الوزير هو استقالتكم جميعا من الحكومة و اعتزال العمل السياسي إلى أبد الآبدين'' ورد علي معلق آخر:'' أجواء التهدئة تبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.. عودوا إلى رشدكم السياسي أستاذ نبيل ..''

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المغرب شوف تيفي وزير ادانة فيديو الزفزافي الكرامة

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