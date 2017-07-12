عاجل وبالصور..وأخيرا: خبر جد سار بخصوص مهندس الدولة المتشرد بغابة بفاس ﻿

أكد مراسل ''شوف تيفي'' إلى مدينة فاس، أن سيارة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بنقل ''عبد الفتاح'' مهندس الدولة المتشرد إلى مركز الرعاية الاجتماعية راس

"شوف تيفي"



أكد مراسل "شوف تيفي" إلى مدينة فاس، أن سيارة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بنقل "عبد الفتاح" مهندس الدولة المتشرد إلى مركز الرعاية الاجتماعية راس الما.



وأوضح المراسل أن "عبد الفتاح" استجاب بصعوبة لرغبة حقوقيين في نقله إلى مركز الرعاية المذكور، مشيرا إلى أن منحه ورقة تضمن الحفاظ على سيارته بالمحجز البلدي الخاص بالسيارات، جعله يقتنع بفكرة الانتقال إلى المركز.



وأكد المراسل أن حقوقيين، رافقوا "عبد الفتاح" إلى مركز الرعاية للوقوف على توفير جميع الظروف المناسبة التي ستمكنه من الحصول على الرعاية، وأيضا للسهر على ملفه حتي يحصل على فرصة جديد للحياة.



