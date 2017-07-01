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مثير.. شوفو الأحداث الخطيرة اللي وقعت داخل فيلا معدة للقمار بالرباط

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 13:06 مثير.. شوفو الأحداث الخطيرة اللي وقعت داخل فيلا معدة للقمار بالرباط | حوادث و حقوق
مثير.. شوفو الأحداث الخطيرة اللي وقعت داخل فيلا معدة للقمار بالرباط
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، جرت أطوارها

"شوف تيفي" +" و م ع"


تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، جرت أطوارها بفيلا معدة للقمار بحي السويسي بالرباط.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به الرئيسي بالتخطيط رفقة شركائه لارتكاب عملية السرقة قصد استعادة شيكات تخصه، كانت صاحبة الفيلا تحتفظ بها على سبيل الضمان مقابل خسائره في لعب القمار، حيث تمكن المشتبه بهم، خلال الساعات الأولى من صباح يوم 11 يونيو المنصرم، من الاستيلاء على مبالغ مالية وكذا متعلقات شخصية عبارة عن حلي وهواتف نقالة من داخل الفيلا المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، مكنت في أول الأمر من توقيف أحد المتورطين في تصريف المسروقات، قبل أن يتم توقيف ثلاثة من المشتبه بهم، بالإضافة إلى مسيرة ومالكة الفيلا، فيما لا تزال الأبحاث الميدانية مستمرة لتوقيف باقي شركائهم بعد أن تم تحديد هوياتهم.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية قصد توقيف كل من تبث تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

 

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