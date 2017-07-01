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عاجل.. زوجة البرلماني السابق الحواص صاحب إشاعة 17 مليار تتلقى صفعة موجعة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 12:57 عاجل.. زوجة البرلماني السابق الحواص صاحب إشاعة 17 مليار تتلقى صفعة موجعة..وها شنو وقع | بوليتيك
عاجل.. زوجة البرلماني السابق الحواص صاحب إشاعة 17 مليار تتلقى صفعة موجعة..وها شنو وقع
عاجل..زوجة البرلماني السابق الحواص صاحب إشاعة 17 مليار تتلقى صفعة موجعة..وها شنو وقع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حزب الاستقلال رفض تزكية عواطف بودريق حتى تترشح كرئيسة لبلدية حد السوالم، بدل زوجها زين العابدين الحواص الذي تم إعفاؤه عقب اعتقاله بسجن عكاشة بسبب الاشتباه بتورطه في بعض التجاوزات.

وأوضح المصدر ذاته أن حزب الميزان، منح التزكية لنائب الحواص، ويتعلق الأمر بـ حكيم عفوت" المتابع في حالة سراح في ملف رئيس بلدية أحد السوالم السابق، مشيرا إلى أن عفوت وضع ملف ترشحه بعمالة إقليم برشيد.

وأكد ذات المصدر أن حكيم عفوت سينافس على كر سي رئاسة بلدية أحد السوالم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة "أحمد بن الطيبي"، موضحا أن انتخاب الرئيس الجديد سيكون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.

وأشار نفس المصدر إلى أن مرشح حزب الاستقلال حكيم عفوت هو الأقرب لشغل هذا المنصب، بعدما استطاعت عواطف بودريق زوجة الحواص إقناع مستشارين بالتصويت له.

 

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المغرب شوف تيفي حزب الاستقلال الحواص التزكية اقليم برشيد عفوت

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