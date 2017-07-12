 فضيحة وبالصور ..الدعارة عين باين في الكارة..والبنات بائعات الهوى كيصيدو الزبناء في الزنقة ﻿
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فضيحة وبالصور ..الدعارة عين باين في الكارة..والبنات بائعات الهوى كيصيدو الزبناء في الزنقة | حوادث و حقوق

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فضيحة وبالصور ..الدعارة عين باين في الكارة..والبنات بائعات الهوى كيصيدو الزبناء في الزنقة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 12:45 فضيحة وبالصور ..الدعارة عين باين في الكارة..والبنات بائعات الهوى كيصيدو الزبناء في الزنقة | حوادث و حقوق
فضيحة وبالصور ..الدعارة عين باين في الكارة..والبنات بائعات الهوى كيصيدو الزبناء في الزنقة
فضيحة وبالصور ..الدعارة عين باين في الكارة..والبنات بائعات الهوى كيصيدو الزبناء في الزنقة

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية من أبناء مدينة الكارة التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، تفيد أن حي دريبة الكيالة بالمدينة، تحول إلى مرتع للراغبين في ممارسة الجنس المحرم، نظرا لتواجد العديد من أوكار الدعارة وانتشار المومسات وبائعات الهوى بين أزقته.

وأوضح المشتكون أن بائعات الهوى، تقمن وبوجه مكشوف بالعديد من الأمور من أجل استدراج الزبناء الراغبين في ممارسة الجنس، مثل الجلوس أمام بوابات أوكار الدعارة والقيام بحركات تكون بمثابة شفرة تواصل بينهن وبين زبنائهن.


وطالب المشتكون السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي بالتدخل الفوري والمستعجل والضرب بيد من حديد، لوضع حد للفساد المنتشر خاصة بالحي المذكور، وأيضا محاولة خلق مشاريع بديلة لصالح بائعات الهوى تبعدهن عن عالم الدعارة الذي شوه سمعتهن وسمعة المدينة.

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المغرب شوف تيفي درب الكيالة مدينة الكارة الجنس المموسات

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