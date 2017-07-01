خاص...العثماني ببيت بن كيران لمناقشة الأوراش المتعثرة والمجلس الوطني للبيجيدي ﻿

حل عشية اليوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ببيت الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران قبل أن يلتحق به كل من عضوي الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد واليازمي الإدريسي.

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حل عشية اليوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ببيت الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران قبل أن يلتحق به كل من عضوي الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد واليازمي الإدريسي.



ووفق مصادر مقربة من اللقاء، فقد حظي موضوع المجلس الوطني المرتقب السبت المقبل للمصادقة على أوراق المؤتمر بالحيز الكبير من الإجتماع، حيث ناقش قياديوا حزب المصباح آخر الإستعدادات لدورة برلمان الحزب خاصة تلك التي وصفها "محمد يتيم في تدوينة سابقة "بالمفاجآت .



وأوضح ذات المصدر، أن لإجتماع تداول كذلك في بعض الأوراش التي إنطلقت منذ حكومة بن كيران، والتي أسس لها العثماني لجنة خاصة لتتبعها وجردها.



وفق ذات المصدر، فالمجلس الوطني للحزب الذي طال إنتظاره، يرتقب أن يوافق فيه أعضاءه على الأوراق التي ترأس محمد يتيم اللجنة التحضيرية لإعدادها وطرحها للمناقشة والمصادقة من قبل أعضاء المؤتمر .





