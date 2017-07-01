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التحقيق مع سيليا في هذه الأثناء ..الدفاع يطالب ''بالسراح'' وعائلتها تكذب تصريحات محامية وهذا ما يقع أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 12:34 التحقيق مع سيليا في هذه الأثناء ..الدفاع يطالب بالسراح وعائلتها تكذب تصريحات محامية وهذا ما يقع أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
التحقيق مع سيليا في هذه الأثناء ..الدفاع يطالب ''بالسراح'' وعائلتها تكذب تصريحات محامية وهذا ما يقع أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء
وضع أزيد من 50 محامي من هيئة دفاع معتقلي حراك-الريف، طلباتهم لدى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف، يلتمسون من القاضي متابعة الفنانة ''سليمة الزياني'' المعروفة بسيليا في حالة سراح مراعاة

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وضع أزيد من 50 محامي من هيئة دفاع معتقلي حراك-الريف، طلباتهم لدى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف، يلتمسون من القاضي متابعة الفنانة ''سليمة الزياني'' المعروفة بسيليا في حالة سراح مراعاة لأوضاعها الصحية.

وحسب مصادر من أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، فسيليا، تمثل في هذه اللحظات إلى جانب دينامو الحراك ''نبيل أحمجيق''، ورفيقه ''كريم أمغار'' أمام قاضي التحقيق في إطار الإستنطاق التفصيلي في التهم الثقيلة التي تواجههم على خلفية الإحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة مؤخرا.

وإستنادا لذات المصادر، فعائلة سيلسيا، غاضبة من إحدى عضوات هيئة الدفاع، عقب تدوينة لها تكشف فيها الحالة الصحية والنفسية ''لسيليا'' والتي وصفتها بالجيدة، حيث قال أفراد من عائلة سيليا أنه على العكس تماما فحالة فنانة الحراك صعبة وتمر من ظروف نفسية قاسية.


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