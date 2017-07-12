 عاجل وبالصور..مهندس الدولة المتشرد بفاس يصدم الجميع و هذا ما يقع في الغابة التي يتخدها مسكنا له في هذه اللحظات ﻿
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عاجل وبالصور..مهندس الدولة المتشرد بفاس يصدم الجميع و هذا ما يقع في الغابة التي يتخدها مسكنا له في هذه اللحظات

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 12:25 عاجل وبالصور..مهندس الدولة المتشرد بفاس يصدم الجميع و هذا ما يقع في الغابة التي يتخدها مسكنا له في هذه اللحظات | مجتمع
عاجل وبالصور..مهندس الدولة المتشرد بفاس يصدم الجميع و هذا ما يقع في الغابة التي يتخدها مسكنا له في هذه اللحظات
كشف مراسل ''شوف تيفي'' بمدينة فاس، أن مهندس الدولة المتشرد ''عبد الفتاح''، رفض نقله إلى إحدى المراكز الاجتماعية، حتى يتم إيواؤه، وحتى يحصل على العناية الطبية اللازمة.
"شوف تيفي"

كشف مراسل "شوف تيفي" بمدينة فاس، أن مهندس الدولة المتشرد "عبد الفتاح"، رفض نقله إلى إحدى المراكز الاجتماعية، حتى يتم إيواؤه، وحتى يحصل على العناية الطبية اللازمة.

وأوضح المراسل أن عبد الفتاح، رفض الاستماع لمطالب مجموعة من الأطباء والحقوقيين المتواجدين بعين المكان، ممتنعا عن الانتقال إلى مركز الإيواء، مبررا قراره هذا بأن موافقته ستكون رهينة بضرورة وضع سيارته بالقرب من الغرفة التي سينزل بها، وهو الطلب الذي يستحيل تنفيذه.
 
وأكد المراسل أن العديد من أصحاب القلوب الرحيمة، حلوا بعين المكان، وطالبوا "عبد الفتاح" بالاستجابة إلى رغبة الأطباء والحقوقيين، موضحا أن رفضه قد يجعل بعض المسحسنين يتراجعون عن فكرة تقديم يد المساعدة إليه.
 
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