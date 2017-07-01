رفع حظر نقل الأجهزة الإلكترونية بالمقصورات على متن الرحلات من المغرب نحو الولايات المتحدة الأمريكية ﻿

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية انه سيتم رفع حظر حمل الأجهزة الإلكترونية بمقصورة الركاب على متن الرحلات نحو الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الخميس 13 يوليوز 2017.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية انه سيتم رفع حظر حمل الأجهزة الإلكترونية بمقصورة الركاب على متن الرحلات نحو الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الخميس 13 يوليوز 2017.

ونقل بلاغ للناقلة الجوية الوطنية اليوم الأربعاء البلاغ عن عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية" قوله "إن أمن المسافرين وراحتهم على متن طائراتنا هو أولويتنا القصوى؛ ونتمنى أن يلقى هذا الخبر استحسانا ويكون مفرحا لزبنائنا المسافرين نحو الولايات المتحدة الأمريكية"،



للتذكير، فمنذ 25 مارس 2017، تم منع جميع الركاب المسافرين على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، حتى ركاب رحلات المتابعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، من حمل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمقصورة الركاب، تماشيا مع تعليمات السلطات الأمريكية.

ومنذ ذلك التاريخ يتم وضع جميع الأجهزة الإلكترونية، باستثناء الهواتف الذكية والأليات الطبية الضرورية للسفر، في حقائب الأمتعة المشحونة في الطائرة بالنسبة لكل الرحلات نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت نفس المنع لجميع الرحلات القادمة من ثمان دول هي فضلا عن المغرب، مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وتركي.



