الجيش المغربي من أقوى الجيوش في العالم..وها التصنيف ديالو ﻿

وضع آخر تقرير سنوي محين حول القدرات العسكرية تبناه موقع ''فاير غلوبال باور'' المختص في الدراسات العسكرية والاستراتيجية، الجيش المغربي في المركز عالميا في تصنيف الجيوش للعام الجاري متقدما درجتين مع

"شوف تيفي"

وضع آخر تقرير سنوي محين حول القدرات العسكرية تبناه موقع "فاير غلوبال باور" المختص في الدراسات العسكرية والاستراتيجية، الجيش المغربي في المركز عالميا في تصنيف الجيوش للعام الجاري متقدما درجتين مع ترتيب السنة الماضية لنفس المصدر.

وحسب ما جاء في يومية العلم في عددها الصادر يومه الأربعاء فالجيش المغربي، احتل الرتبة الخامسة عربيا مسبوقا بمصر التي تصدرت الجيوش العربية والإفريقية، وصنفت بالمركز العاشر عالميا، تليها وفق الترتيب كل من السعودية في الرتبة 24 فالجزائر 25 ثم سوريا44.

ووفق التقرير السابق الذكر فالجيش المغربي يتوفر على ألف عسكري ضمنهم 373 ألف جندي عامل فضلا عن احتياطي يفوق 175ألف عنصر.

وتؤكد معطيات التقرير الذي يستقي معلوماته الرقمية من مصادر متعددة من ضمنها مكتب الاستعلامات الأمريكي "السيا" يمتلك المغرب 278 طائرة مختلفة الاستعمالات فضلا عن 1276دبابة و2348عربة مدرعة و640 وحدة مدفعية وأربع فرقاطات بحرية، بالإضافة إلى أربع طرادات "سفن حربية صغيرة وخفيفة سريعة" و 18زورقا للدوريات.

ولوجسيتيكيا تتوفر المملكة حسب ذات التقرير على خمس موانئ رئيسية فضلا عن 55 مطارا قادر على التحول إلى قواعد عسكرية.

ويعتمد التصنيف الموضوع من طرف غلوبال على زهاء 50 معيارا أبرزها الموارد والمصادر المالية والموقع الجغرافي للدولة، والقدرة على خوض حرب تقليدية.