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وجدة تجمع الحمداوية بقادر الجابوني وفوضيل.. موس ماهر وثلة من النجوم المعروفين

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 11:38 وجدة تجمع الحمداوية بقادر الجابوني وفوضيل.. موس ماهر وثلة من النجوم المعروفين | ثقافة و فنون
وجدة تجمع الحمداوية بقادر الجابوني وفوضيل.. موس ماهر وثلة من النجوم المعروفين
تحتضن مدينة وجدة في الفترة الممتدة من 15 يوليوز2017 الى 22 منه ، فعاليات الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي لفن الراي، المنظم من طرف جمعية ''وجدة فنون'' . وتقدم هذه الدورة، برنامجا متكاملا يلبي رغبات

"شوف تيفي"

تحتضن مدينة وجدة في الفترة الممتدة من 15 يوليوز2017 الى 22 منه ، فعاليات الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي لفن الراي، المنظم من طرف جمعية "وجدة فنون" . وتقدم هذه الدورة، برنامجا متكاملا يلبي رغبات الجمهور الذي يرتقب أن يحل بالمدينة من مختلف جهات المملكة و من خارجها للاستمتاع بهذا الحدث الفني الدولي السنوي الذي يقام بعاصمة الشرق، فقدعملت إدارة المهرجان على ضمان برمجة غنية و متنوعة من خلال تقديم وإدراج أصناف موسيقية متعددة من قبيل فن الراي الأصيل و الراب وكناوة والحساني.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه سيكون جمهور المهرجان، مساء السبت 15 يوليوز، على موعد بمسرح محمد السادس، مع مجموعة "السلام الإفريقي" والفنان ميمون الوجدي، إلى جانب الاحتفاء بالفنانة الاصيلة ،رائدة فن العيطة، الحاجة الحمداوية.

وأوضح البلاغ أن الجمهور سيلتقي بساحة زيري بن عطية، مساء الثلاثاء 18 يوليوز، بحفل تحييه مجموعة من مواهب الراي المحلية، بمشاركة ديفا الأغنية الحسانية الفنانة رشيدة طلال، فيما تحتضن المنصة ذاتها، يوم الأربعاء 19 يوليوز، نهائيات مسابقة الراي أكاديمي التي يحييها الفنانون العشر الاوائل الفائزون بالمسابقة.

وتنطلق الحفلات الكبرى للمهرجان، بالملعب الشرفي لمدينة وجدة المتواجد بطريق جرادة ( حي واد الناشف)، مساء الخميس 20 يوليوز بحفل يحييه لمعلم أمين كناوة، إلى جانب مجموعة "آش كاين" الفنان اللبناني رياض العمر والفنانين فيصل الصغير والشاب العجال، و سيلتقي الجمهور في الحفل الثاني، مساء الجمعة 21 يوليوز، مع المعلم حميد القصري، الفنان الطالبي وان،الشاب قادر، والفنان الجزائري فوضيل.

وستختتم حفلات المنصة الكبرى للمهرجان، مساء السبت 22 يوليوز، بحفل يحييه لمعلم "كناوة أمين ك"، مجموعة "تيو تيو"، الفنان موس ماهر، ألجيرينو، وقادر جابوني.

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