سكــــــــوب:''مصائب قوم عند قومِ فوائدُ..''هذا هو الفنان الذي سيعوض رضى الطالياني في مهرجان الدارالبيضاء بعد الحادثة المؤلمة

شوف تيفي:م غطاس



علمت'' شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن إدارة مهرجان الدارالبيضاء، اضطرت يومه الأربعاء، إلى تعويض الفنان رضى الطالياني الذي دخل في غيبوبة بعد الحادثة التي وقعت له في باريس بفنان جزائري آخر ضمن فعاليات مهرجان ''كازا''.



و قالت مصادرنا، إن إدارة المهرجان، أجرت مفاوضات مع الفنان الجزائري قادر الجابوني الذي وافق إحياء سهرة فنية يوم الخميس 13 يوليوز عوض مواطنه الطالياني الذي يرقد بمستشفى بباريس بعد الحادثة المؤلمة التي وقعت له .



و كان جمهور الفنان الجزائري، على موعد مع الطالياني يوم غد الخميس على منصة عين السبع بالدارالبيضاء في إطار فعاليات مهرجان البيضاء.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان الجزائري يرقد بإحدى المصحات بباريس في العناية المركزة بعد أن دخل في غيبوبة خطيرة.





