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بالصور.. وفد من الفنانين يحط الرحال بالحسيمة..ها علاش

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 10:44 بالصور.. وفد من الفنانين يحط الرحال بالحسيمة..ها علاش | ثقافة و فنون
بالصور.. وفد من الفنانين يحط الرحال بالحسيمة..ها علاش
قام وفد مكون من فنانين معروفين بالمغرب، صباح يومه الأربعاء، بالسفر عبر الطائرة من مطار محمد الخامس بالبيضاء في اتجاه مدينة الحسيمة، وذلك في مبادرة تهدف إلى تشجيع السياحة بالمدينة الريفية.

"شوف تيفي"

قام وفد مكون من فنانين معروفين بالمغرب، صباح يومه الأربعاء، بالسفر عبر الطائرة من مطار محمد الخامس بالبيضاء في اتجاه مدينة الحسيمة، وذلك في مبادرة تهدف إلى تشجيع السياحة بالمدينة الريفية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها بخصوص هذه الرحلة، فإنها ستمتد ليومين، سيقوم خلالها الفنانون بالعديد من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع السياحة بمدينة الحسيمة التي تعتبر من أهم وأبرز المدن السياحية بالمغرب.

ونشر الفنان محمد الغاوي على صفحته الرسمية بالفايسبوك مجموعة من الصور التي تظهر هوية بعض الفنانيين المشاركين في هذه البادرة، ويتعلق الأمر بكل من الأخوين الغاوي ومحمد الخياري وعبد الله الداودي ومجموعة فايف ستار.

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