عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة وفاة الفنان رضى الطالياني بعد حادثة السير الخطيرة التي تعرض لها بفرنسا

"شوف تيفي"



تداول العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صباح يومه الأربعاء، خبرا مثيرا، يفيد بأن الفنان الجزائري رضى الطالياني فارق الحياة بعد الحادث الذي تعرض له ليلة أمس الثلاثاء بفرنسا.

ونفى مصدر لـ"شوف تيفي" ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا بأن الفنان الجزائري ما يزال يرقد في إحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، موضحا بأن حالته الصحية استقرت ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنا ن رضى الطلياني، تعرض ليلة أمس لحادثة سير خطيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، مباشرة بعد مغادرته لوكالة بنكية، نظرا للسرعة المفرطة التي كان يقود بها مرافقه السياراة التي كانا على متنها.



