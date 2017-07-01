فاجعة تهز السعودية..و ها شحال ماتو ديال الناس ﻿

أعلن الدفاع المدني السعودي في مدينة نجران وفاة 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين إثر اندلاع حريق بمنزل شعبي، فجر يومه الأربعاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سبق'' السعودي.

"شوف تيفي"

أعلن الدفاع المدني السعودي في مدينة نجران وفاة 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين إثر اندلاع حريق بمنزل شعبي، فجر يومه الأربعاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سبق" السعودي.

وأوضح الموقع السعودي أن نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله بن سعيد آل فارع، قال إن "مدني نجران" توصل ببلاغ في الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، عن طريق الدوريات الأمنية يفيد بوجود حريق بمنزل شعبي مكوّن من ثلاث غرف ولا تـوجد بها فتحات للتهوية "نوافذ"، نتج عنه وفاة 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين لمقيمين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية بسبب الاختناق، مشيرا إلى أن التحريات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.