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مثير..الولايات المتحدة الأمريكية تضع مطار محمد الخامس بالبيضاء ضمن هذه القائمة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 09:35 مثير..الولايات المتحدة الأمريكية تضع مطار محمد الخامس بالبيضاء ضمن هذه القائمة | دولي
مثير..الولايات المتحدة الأمريكية تضع مطار محمد الخامس بالبيضاء ضمن هذه القائمة
أعلنت وزارة الامن الداخلي الاميركية الثلاثاء ان الحظر المفروض على نقل أجهزة الكمبيوتر المحمول والاجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب بات يقتصر على الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة من أربع

"شوف تيفي"


أعلنت وزارة الامن الداخلي الاميركية الثلاثاء ان الحظر المفروض على نقل أجهزة الكمبيوتر المحمول والاجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب بات يقتصر على الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة من أربع مطارات فقط بعدما كان عند فرض هذا الاجراء قبل نحو اربعة اشهر يشمل 10 مطارات في تركيا ودول عربية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس برس.

وكانت واشنطن فرضت في 21 مارس حظرا على ادخال اجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة الى مقصورة ركاب طائرات 9 خطوط لديها رحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات دولية في العالم العربي وتركيا.

وقالت الوزارة ان ستة من هذه المطارات العشرة عززت اجراءات المراقبة والسلامة فيها مما سمح بازالتها من قائمة الحظر لتبقى اربعة مطارات فقط مشمولة بالحظر هي جدة والرياض والقاهرة والدار البيضاء.

ويعني استمرار الحظر في هذه المطارات الاربع ان الركاب المتجهين منها الى الولايات المتحدة سيظلوا ممنوعين من نقل اي جهاز الكتروني يزيد حجمه عن حجم الهاتف النقال داخل مقصورة الركاب.

وفي أعقاب القرار الأميركي، أعلنت المملكة المتحدة حظرا مشابها يتعلق بتركيا وخمس دول عربية هي لبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية.

 

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