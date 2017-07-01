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خطير.. أنفلونزا الطيور تظهر مرة أخرى..وهذا عدد المتوفين بسببه في هذه الدولة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 09:32 خطير.. أنفلونزا الطيور تظهر مرة أخرى..وهذا عدد المتوفين بسببه في هذه الدولة | دولي
خطير.. أنفلونزا الطيور تظهر مرة أخرى..وهذا عدد المتوفين بسببه في هذه الدولة
قالت لجنة الصحة العامة وتنظيم الأسرة في الصين في بيان على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء إنها سجلت 13 حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور إتش7إن9 في شهر يونيو إضافة إلى 35 حالة إصابة جديدة، وذلك حسب

"شوف تيفي"

 

قالت لجنة الصحة العامة وتنظيم الأسرة في الصين في بيان على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء إنها سجلت 13 حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور إتش7إن9 في شهر يونيو إضافة إلى 35 حالة إصابة جديدة، وذلك حسب ما كشف عنه وكالة "رويتيرز".

وأوضحت الوكالة البريطانية أن عدد الوفيات والمصابين، انخفض مقارنة بشهر ماي الذي شهد 37 حالة وفاة و72 إصابة بالفيروس ذاته.

وأضافت الوكالة أن الإحصاء الأخير يرفع عدد الوفيات بفيروس إنفلوانزا الطيور إتش7إن9 في الصين منذ تفشيه في أكتوبر إلى 281 على الأقل.


وينتشر الفيروس عادة في الشتاء والربيع. وأعدمت الصين أكثر من 175 ألف طائر في فصل الشتاء.

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