فضيحة..الفتاة اللي دخلات الفنان الشعبي ولد الحوات الحبس بتهمة الاغتصاب حصلوها داخل سيارة..والقضية فيها الجنس والخيانة ﻿

أحالت الشرطة القضائية لبرشيد أخيرا ''ص.س'' الفتاة التي اتهمت المغني الشعبي سعيد ولد الحوات بالاغتصاب ، رفقة مستخدم بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء على وكيل الملك بالمدينة بجنحة الخيانة الزوجية

''شوف تيفي''

أحالت الشرطة القضائية لبرشيد أخيرا ''ص.س'' الفتاة التي اتهمت المغني الشعبي سعيد ولد الحوات بالاغتصاب ، رفقة مستخدم بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء على وكيل الملك بالمدينة بجنحة الخيانة الزوجية بعد إيقافها رفقة ثلاثة آخرين على متن سيارة بسد قضائي، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد تنازل الزوجة من متابعتها .

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد أكدت مصادرها أنها من باب الصدف كان إيقاف الفتاة قد تزامن مع صدور الحكم الاستئنتافي القاضي بإدانة سعيد ولد الحوات بثلاثة سنوات حبسا نافذا من أجل التغرير بقاصر والاغتصاب، بعد أن قضي الحكم الابتدائي ببرائته، مبرزة أن الملف سيعاد النظر فيه الاثنين المقبل .

وجاء إيقاف ''ص.س'' عندما كانت رفقة خليلها وهو مستخدم بسوق الجملة وثلاثة آخرين على متن سيارة من نوع ''هوندا أكورد'' سوداء اللون بسد قضائي برشيد، بعد أن حامت شكوك لدى العناصر الأمنية وخلال مطالبة المستخدم بوثائق السيارة وبطاقته الوطنية تعذر عليه الإدلاء بهما، وخلال تفتيش السيارة تم حجز قطعة من مخدر الشيرا ومبلغ 7505 درهم ونرجيلة وعلبة كار تون بها قطع من الفحم.

ونقل الموقوفون إلى مصلحة الديمومة بمقر المنطقة الأمنية، حيث اعترف المستخدم أن قطعة مخدر الشيرا تخصه بعدما اقتناها من مروج بالهراويين، مضيفا أنه التقى خليلته ''ص.س'' واقترح عليها مرافقته إلى حفل زفاف بمنطقة ''مزاب''.

ومن جهة أ خرى، اعترفت ''ص.س'' أنها على علاقة غير شرعية مع المستخدم بعد أن تعرفت عليه منذ أربعة أشهر، وكانت تلتقي به وتمارس الجنس معه.