 مرعب وبالصور..من جديد..حساب فايسبوكي ينشر صورة مشرملين يستعرضون إجرامهم بالسيوف والنشطاء المغاربة تخلعو ﻿
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مرعب وبالصور..من جديد..حساب فايسبوكي ينشر صورة مشرملين يستعرضون إجرامهم بالسيوف والنشطاء المغاربة تخلعو | مجتمع

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مرعب وبالصور..من جديد..حساب فايسبوكي ينشر صورة مشرملين يستعرضون إجرامهم بالسيوف والنشطاء المغاربة تخلعو

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 06:31 مرعب وبالصور..من جديد..حساب فايسبوكي ينشر صورة مشرملين يستعرضون إجرامهم بالسيوف والنشطاء المغاربة تخلعو | مجتمع
مرعب وبالصور..من جديد..حساب فايسبوكي ينشر صورة مشرملين يستعرضون إجرامهم بالسيوف والنشطاء المغاربة تخلعو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الخاصة بحاسب فايسبوكي يحمل اسم '' مشرمل.ب''، قام بنشر صور مرعبة لـ ''مشرميلن'' يستعرضون إجرامهم وخطورتهم وهم يحملون أسلحة بيضاء من

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الخاصة بحاسب فايسبوكي يحمل اسم '' مشرمل.ب''، قام بنشر صور مرعبة لـ ''مشرميلن'' يستعرضون إجرامهم وخطورتهم وهم يحملون أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ''سيوف''.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع صور هذا الحساب الفايسبوكي واصفين إياها بالمرعبة، مؤكدين أن قيام ''مشرميلن'' باستعراض خطورتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والظهور بأشكال تثير الفزع، أمر جد خطير وتجاوز لا يمكن السكوت عنه.

وعبر ناشطون آخرون عن استغرابهم الشديد من ظهور فتيات ''مشرملات'' في هذا الحساب وهن يحملن أسلحة بيضاء، داعين في الوقت ذاته المصالح الأمنية بفتح تحقيق فوري ومستعجل للتعرف على صاحب الحساب الفايسبوكي وهوية الظاهرين في الصور حتى يتم تقديمهم للعدالة.

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أسلحة بيضاء مشرملين الفايسبوك

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