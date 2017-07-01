لاول مرة في تاريخ مهنة العدول نساء يشاركن في مباراة اكتوبر المقبل ﻿

أفادت يومية ''أخبار اليوم''، في عددها الصادر يومه الثلاثاء، بأن وزير العدل محمد أوجار فتح أبواب مزاولة مهنة العدول للنساء أيضا.

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أفادت يومية ''أخبار اليوم''، في عددها الصادر يومه الثلاثاء، بأن وزير العدل محمد أوجار فتح أبواب مزاولة مهنة العدول للنساء أيضا.

وأضافت اليومية، بأن وزارة العدل، تستعد لتنظيم مباراة مهنة العدول في أكتوبر المقبل، خصصت لها 700 منصب، يتوقع أن تشارك فيها النساء، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه المهنة التي توصف بأنها ''ذكورية'' بامتياز.

للاشارة تنظم هذه المباراة الجديدة في إطار القانون الجديد لمهنة العدول المتعلق بخطة العدالة والصادر في فبراير 2006، خاصة المادة الرابعة منه التي أسقطت شرط الذكورة في ممارسة مهنة العدالة.