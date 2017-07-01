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فيديو مثير..الفنان العالمي فرانش مونتانا مشا العروبية في المغرب..ردة فعل لا تصدق من الناس فاش شافوه

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 01:36 فيديو مثير..الفنان العالمي فرانش مونتانا مشا العروبية في المغرب..ردة فعل لا تصدق من الناس فاش شافوه | ثقافة و فنون
فيديو مثير..الفنان العالمي فرانش مونتانا مشا العروبية في المغرب..ردة فعل لا تصدق من الناس فاش شافوه
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنان الأمريكي العالمي فرانش مونتانا، وذلك خلال قيامه برحلة إلى إحدى القرى بالمغرب والتي ينحدر منها.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنان الأمريكي العالمي فرانش مونتانا، وذلك خلال قيامه برحلة إلى إحدى القرى بالمغرب والتي ينحدر منها.

وظهر مونتانا خلال هذا الفيديو سعيدا جديدا خلال رحلته إلى قريته، حيث طالب صديقه الذي كان برفقته بالتوقف عن تشغيل بعض الأغاني الغربية ووضع أغاني راي وخاصة للشاب حسني الذي كشف سابقا في تصريحات إعلامية عن حبه الكبير له.

وعبر مونتانا عن صدمته ودهشته الكبيرة عقب وصوله إلى قريته، حيث وجد في استقباله العشرات من أبناء المنطقة الذين قاموا بالاحتفال به من خلال أ داء أغاني شعبية قديمة.
ونشر مونتانا مقطعا صغيرا من الفيديو على حسابه بالاسنتغرام، وكتب إلى جانبه ''المرة اللولة التي أعود فيها لهذا المكان بعد عشرين سنة، لا كهرباء ولا ما ء ولا وايفاي''.

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