ياربي السلامة..سيدة تقطع الجهاز التناسلي لعشيقها بعدما ضبطته يخونها مع صديقتها بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة ﻿

أحالت مصالح الدرك الملكي بالبيضاء، أمس الاثنين، امرأة أربعينية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتهمة الضرب والجرح الخطيرين المؤديين إلى بتر عضو تناسلي والعلاقة الجنسية غير

''شوف تيفي''

أحالت مصالح الدرك الملكي بالبيضاء، أمس الاثنين، امرأة أربعينية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتهمة الضرب والجرح الخطيرين المؤديين إلى بتر عضو تناسلي والعلاقة الجنسية غير الشرعية والفساد.



وحسب ما أوردته يومية ''الصباح'' في عددها ليوم غد الأربعاء فإن الوكيل العام أمر بإحالة المتهمة على سجن عكاشة، بعد اعترافها بالمنسوب إليها، مبررة جريمتها برغبتها في الانتقام من خليلها بعد أن خانها مع صديقتها.



وأوضحت اليومية أن مصادرها، أكدت أن الضحية، كاد أن يفارق الحياة بعد أن نزف منه الكثير من الدم، إذ نقل إلى المستعجلات في حالة حرجة، وسيخضع لعملية جراحية معقدة من أجل إعادة عضوه التناسلي، مشيرة إلى أن الضحية ربط منذ فترة طويلة علاقة غير شرعية مع المتهمة التي تكبره بسنوات، ومن أجل كسب وده، كانت تغريه بالمال والهدايا، وتشاركه ليالي حمراء يحتسيان فيها الخمر ويمارسان الجنس.