بالصور..فايسبوكيون كاعين من شركة ''كيتيا'' والسبب إشهار وصفوه بالمهين لكرامة الرجل..شوفو شنو دارت ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة الخاصة بإشهار لشركة ''كيتيا'' المتخصصة في بيع الأثاث المنزلي والديكورات، والذي يظهر قيام فتاة بربط شاب وجره بواسطة حبل إلى إحدى

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة الخاصة بإشهار لشركة ''كيتيا'' المتخصصة في بيع الأثاث المنزلي والديكورات، والذي يظهر قيام فتاة بربط شاب وجره بواسطة حبل إلى إحدى المحلات الخاصة بالشركة بمناسبة عروض صيف 2017.

وفور انتشار هذه الصور، تفاعل النشطاء الفايسبوكيون بكثافة، موضحين أن الطريقة التي تم بها اختيار سحب فتاة ''عروس'' لزوجها لأحد محلات الشركة بمناسبة عروض الصيف مهينة للرجال، موضحين أن إظهار الرجل في حالة ضعف وهو مربوط بواسطة حبل قبل جره بطريقة مشابهة لتلك التي تجر بها الحيوانات، يعتبر اهانة لكرامة الرجل التي لا يمكن القبول بها.

وعبر فايسبوكيون عن غضبهم الشديد من شركة ''كيتيا''، داعين إلى ضرورة خروجها ببيان تعتذر من خلاله للرجال، بينما أكد فايسبوكيون رجال مقاطعة هذه الشركة والامتناع نهائيا عن اقتناء بعض المستلزمات المنزلية من محلاتها مستقبلا.