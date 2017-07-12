 فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي ''الحب'' بالبيضاء+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني يلتقي مستثمرين إماراتيين عن شركة دبي القابضة | بوليتيك

العثماني يلتقي مستثمرين إماراتيين عن شركة دبي القابضة

فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي الحب بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي ''الحب'' بالبيضاء+صور

صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى

مثير..تسريب صورة للقصر الذي يعيش فيه الرئيس التونسي المخلوع بن علي بالسعودية | دولي

مثير..تسريب صورة للقصر الذي يعيش فيه الرئيس التونسي المخلوع بن علي بالسعودية

رسمـــــــــــــــيا.. هذه هي أسباب الحريق المهول داخل قطار بالبيضاء | مجتمع

رسمـــــــــــــــيا.. هذه هي أسباب الحريق المهول داخل قطار بالبيضاء

فيديو رائع ..أجمل صوت لـ طفل قد تسمعه لدرجة أن الحكام طلبوا منه إعادة الأغنية / شاهد وأحكم بنفسك | ثقافة و فنون

فيديو رائع ..أجمل صوت لـ طفل قد تسمعه لدرجة أن الحكام طلبوا منه إعادة الأغنية / شاهد وأحكم بنفسك

بالفيديو.. شاهد تفاعل جمهور تيميطار مع الفنان غاني وترديد جماعي لأغنيته الأخيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شاهد تفاعل جمهور تيميطار مع الفنان ''غاني'' وترديد جماعي لأغنيته الأخيرة

تفاصيل مثيرة بخصوص الحادث المروع لرضى الطالياني بباريس وهذه آخر تطورات حالته الصحية | ثقافة و فنون

تفاصيل مثيرة بخصوص الحادث المروع لرضى الطالياني بباريس وهذه آخر تطورات حالته الصحية

خطير وبالفيديو.. مجهولون يهددون إخوة فنان مغربي مشهور وها علاش | ثقافة و فنون

خطير وبالفيديو.. مجهولون يهددون إخوة فنان مغربي مشهور وها علاش

أزمة إخوان بن كيران

فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي ''الحب'' بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 00:12 فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي الحب بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي ''الحب'' بالبيضاء+صور
تمكنت فرقة الدراجين يومه الثلاثاء، من إيقاف شابين على دراجة نارية من نوع ''سي 90'' على مستوى حي التقدم التابعة لمقاطعة الحي المحمدي عين السبع، وهما متلبسان بالاتجار بالأقراص الهلوسة من نوع الاكستازي

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين يومه الثلاثاء، من إيقاف شابين على دراجة نارية من نوع ''سي 90'' على مستوى حي التقدم التابعة لمقاطعة الحي المحمدي عين السبع، وهما متلبسان بالاتجار بالأقراص الهلوسة من نوع الاكستازي ''قرقوبي الحب''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن فرقة الدراجين، حجزت لدى الموقوفين البالغين من العمر حوالي 20 سنة، كمية من الأقراص لمهلوسة ومبلغا ماليا تحصلا عليه من خلال بيعهما لبعض الأقراص بأحد المقاهي.

وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما بدائرة الشرطة العنترية، ومنها إلى الشرطة القضائية بالحي المحمدي لتعميق البحث معهما.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القرقوبي حي التقدم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى

بالفيديو والصور..فاجعة طرقية في الطريق الرابطة بين بركان والسعيدية | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..فاجعة طرقية في الطريق الرابطة بين بركان والسعيدية

بالفيديو..شوفو لحظة اندلاع النيران بقطار وسط الدارالبيضاء..وهاشنو دارو المسافرين | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو لحظة اندلاع النيران بقطار وسط الدارالبيضاء..وهاشنو دارو المسافرين

شاهد أول فيديو للحريق الكبير الذي شب في قطار بمدينة الدارالبيضاء والناس مازالين فيه ! | حوادث و حقوق

شاهد أول فيديو للحريق الكبير الذي شب في قطار بمدينة الدارالبيضاء والناس مازالين فيه !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مُحتال كينصب على المغاربة باسم الفنان عبد الرؤوف و كيقول ليهم مريض بالسرطان | بــووز
منذ 33 دقيقة

بالفيديو..مُحتال كينصب على المغاربة باسم الفنان عبد الرؤوف و كيقول ليهم مريض بالسرطان

بالفيديو..لأول مرة سعيدة شرف تتحدث عن علاقتها بأبنائها بعد طلاقها | بــووز

بالفيديو..لأول مرة سعيدة شرف تتحدث عن علاقتها بأبنائها بعد طلاقها

النشرة الاقتصادية : 11 يوليوز 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 11 يوليوز 2017

بالفيديو..تفاصيل الحريق الذي اندلع في قطار بمحطة الوازيس بالدارالبيضاء+شهادة من عين المكان | خارج البلاطو

بالفيديو..تفاصيل الحريق الذي اندلع في قطار بمحطة الوازيس بالدارالبيضاء+شهادة من عين المكان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثماني يلتقي مستثمرين إماراتيين عن شركة دبي القابضة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

العثماني يلتقي مستثمرين إماراتيين عن شركة دبي القابضة

فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي الحب بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي ''الحب'' بالبيضاء+صور

صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى

مثير..تسريب صورة للقصر الذي يعيش فيه الرئيس التونسي المخلوع بن علي بالسعودية | دولي

مثير..تسريب صورة للقصر الذي يعيش فيه الرئيس التونسي المخلوع بن علي بالسعودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.