فرقة الدراجين تسقط تاجرين لقرقوبي ''الحب'' بالبيضاء+صور ﻿

تمكنت فرقة الدراجين يومه الثلاثاء، من إيقاف شابين على دراجة نارية من نوع ''سي 90'' على مستوى حي التقدم التابعة لمقاطعة الحي المحمدي عين السبع، وهما متلبسان بالاتجار بالأقراص الهلوسة من نوع الاكستازي

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين يومه الثلاثاء، من إيقاف شابين على دراجة نارية من نوع ''سي 90'' على مستوى حي التقدم التابعة لمقاطعة الحي المحمدي عين السبع، وهما متلبسان بالاتجار بالأقراص الهلوسة من نوع الاكستازي ''قرقوبي الحب''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن فرقة الدراجين، حجزت لدى الموقوفين البالغين من العمر حوالي 20 سنة، كمية من الأقراص لمهلوسة ومبلغا ماليا تحصلا عليه من خلال بيعهما لبعض الأقراص بأحد المقاهي.

وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما بدائرة الشرطة العنترية، ومنها إلى الشرطة القضائية بالحي المحمدي لتعميق البحث معهما.