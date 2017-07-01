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صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 23:52 صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق
صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى
صادم..بسبب قشور الدلاح: جريمة بشعة تهز القنيطرة..وهذا عدد القتلى

"شوف تيفي"

انتهت مواجهات دامية بالقطاع السادس بقصبة المهدية بالقنيطرة، مساء أمس الاثنين، بحصد قتيلين وهما ربا أسرتين، ما حدث خلق استنفار أمني، حيث سارعت عناصر الشرطة إلى إيقاف ابن أحد المتوفين البالغ من العمر 20 سنة، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية، فيما نقلت جثتا الهالكين، إلى المركز الاستشفائي الجهوي الإدريسي لإجراء تشريح عليهما لتحديد الأسباب الرئيسية وراء الوفاة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الأربعاء، فإن مصدرا أمنيا، أوضح لها أن خلافا بسيطا وقع بين زوجتي الهالكين حول رمي قمامات أزبال بها قشور البطيخ الأحمر، وطالبت إحداهما الأخرى بالبحث عن مكان آخر لرمي الأزبال، فتحول الخلاف إلى تبادل للسب والاتهامات، وتدخل الهالك الأول واعتدى على زوجة الثاني، فقام الأخير بضربه بقضيب حديدي على الرأس، ما تسبب في وفاته، فنزل ابن الهالك الأول وطعن الهالك الثاني بسكين في صدره، ما تسبب في وفاته بدوره.

واستنادا إلى المصدر نفسه، هرعت مختلف وحدات الشرطة العاملة بالمنطقة الأمنية المهدية، وعاينت الجثتين الضابطة القضائية إلى إيقاف الشاب، فيما تجمهر المئات من أبناء القصبة وسط بكاء الجيران وأفراد العائلتين المكلومتين، واستطاعت عناصر التدخل فض النزاع بطريقة ذكية وحالت دون تطوره إلى الأسوأ، خوفا من استمرار الانتقام بين أفراد الأسرتين، فيما أغمي على نسوة بالقصبة.



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