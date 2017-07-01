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رسمـــــــــــــــيا.. هذه هي أسباب الحريق المهول داخل قطار بالبيضاء

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 22:54 رسمـــــــــــــــيا.. هذه هي أسباب الحريق المهول داخل قطار بالبيضاء | مجتمع
رسمـــــــــــــــيا.. هذه هي أسباب الحريق المهول داخل قطار بالبيضاء
رسميا..هذه هي التفاصيل الكاملة حول الحريق المهول داخل قطار بالبيضاء


"شوف تيفي"


كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الحريق الذي اندلع داخل قطار بالبيضاء، مساء يومه الثلاثاء، وقع بالضبط عند الساعة الثامنة، بالقطار رقم 619 الذي يربط بين مدينتي فاس والبيضاء.

وأوضح المكتب أن القطار وبعد وصوله لمنطقة مرس السلطان بالبيضاء، اندلع به حريق داخل مرحاض إحدى العربات، في ظروف ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

وأكد المكتب بأنه وحفاظا على سلامة الركاب تم إجلائهم جميعا فور اندلاع الحريق، قبل أن يتدخل رجال الوقاية المدنية بمساعدة فريق من المكتب، ما مكن من السيطرة على الحريق عند الساعة الثامنة وعشرين دقيقة.

وأشار المكتب إلى أنه، سارع إلى توفير قطار ثان للركاب لمواصلة رحلتهم، مقدما في الوقت ذاته الاعتذار لجميع زبنائه، مؤكدا فتحه لتحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.


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