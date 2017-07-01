تفاصيل مثيرة بخصوص الحادث المروع لرضى الطالياني بباريس وهذه آخر تطورات حالته الصحية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من الفنان الجزائري رضى الطلياني، أن هذا الأخير، استقرت حالته الصحية، ومن المنتظر أن يغادر المستشفى بباريس مباشرة بعد تحسن حالته الصحية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من الفنان الجزائري رضى الطلياني، أن هذا الأخير، استقرت حالته الصحية، ومن المنتظر أن يغادر المستشفى بباريس مباشرة بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أن الفنان الجزائري كان رفقة صديقه بإحدى الوكالات البنكية بالعاصمة الفرنسية باريس، ومباشرة بعد مغادرتهما إياها، قام صديقه بقيادة سيارتهما بسرعة جنونية ما تسبب في وقوع الحادث المروع الذي أسفر عن إصابة الطلياني وصديقه بجروح متفاوتة الخطورة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الجزائري، كان على موعد مع إحياء مجموعة من الحفلات بفرنسا والجزائر والمغرب، ونظرا لتعرضه لهذا الحادث المروع فإن هناك احتمال كبير إلى إلغاء جميع هذه الحفلات والغياب عن الساحة الفنية لفترة معينة

إلى غاية التماثل للشفاء.