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بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 22:13 خطير وبالفيديو.. مجهولون يهددون إخوة فنان مغربي مشهور وها علاش | ثقافة و فنون
خطير وبالفيديو.. مجهولون يهددون إخوة فنان مغربي مشهور وها علاش
كشف الفنان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أمير علي، أن حديثه وانتقاده لمسؤولي مدينة مكناس بدون أن يذكر أي اسم، تسبب له في اعتراض أخواته في الطريق وتهديدهن.

شوف تيفي


كشف الفنان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أمير علي، أن حديثه وانتقاده لمسؤولي مدينة مكناس بدون أن يذكر أي اسم، تسبب له في اعتراض أخواته في الطريق وتهديدهن.

وقال أمير في فيديو نشره على صفحته الرسمية في الفايسبوك، أنه يفتخر بحبه لبلده ولملكه ولمدينته مكناس، وأن أخته تتعرض لتهديدات بسبب ما ينشره على الفايسبوك على مدينة مكناس، هذه المدينة التي يسيرها البيجيدي فإنها تعيش أوضاعا كارثية بداية من مجموعة من معالمها التاريخية والمقبرة الكبيرة الموجودة في قلب العاصمة الاسماعيلية، المدفون فيها العلامة الأجراوي جد الفنان أمير علي، وشرفاء المدينة الأفاضل.

وشدد علي على أنه لم يذكر أي اسم من المسؤولين، فقط دعا إلى خدمة المدينة وسكانها، وأن كل ما قاله ما هو إلا نابع عن غيرة على مدينته.

وختم أمير علي أنه "كيموت على وطنه"، وردد الشعار المغربي الخالد الله الوطن الملك، وأنه فنان غيور ويتحدث لأن قلبه وغيرته على وطنه.

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أمريكا أميرعلي مكناس تهديد

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