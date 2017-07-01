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عاجل..قطر تعلن عن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 22:10 عاجل..قطر تعلن عن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة | دولي
عاجل..قطر تعلن عن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة
قالت قطر اليوم الثلاثاء، إن مزيدا من القوات التركية وصلت إلى قاعدة عسكرية في الدوحة بعدما أسرعت أنقرة بإقرار تشريع الشهر الماضي من أجل إرسال مزيد من الجنود للانتشار هناك، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

"شوف تيفي"

 

قالت قطر اليوم الثلاثاء، إن مزيدا من القوات التركية وصلت إلى قاعدة عسكرية في الدوحة بعدما أسرعت أنقرة بإقرار تشريع الشهر الماضي من أجل إرسال مزيد من الجنود للانتشار هناك، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.

وذكرت القوات المسلحة القطرية في بيان "أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن وصول الدفعة الخامسة من القوات المسلحة التركية إلى دولة قطر".

وأكدت الوكالة البريطانية أن التدريبات مستمرة في القاعدة منذ 19 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن نشر القوات التركية في القاعدة القطرية، يأتي بموجب اتفاق وقعه البلدان في 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا، تساند قطر بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدوحة بعد اتهامها بدعم الإرهاب.



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