بالفيديو والصور..فاجعة طرقية في الطريق الرابطة بين بركان والسعيدية ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين بركان والسعيدية قبل ساعة من يومه الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 9 أشخاص من بينهم أطفال.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين بركان والسعيدية قبل ساعة من يومه الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 9 أشخاص من بينهم أطفال.

وحسب ما كشفت عنه مصادر بركانية فإن الحادث الذي وقع بالضبط على مستوى منطقة كافيمور، كان بسبب السرعة المفرطة ومحاولة إحدى السيارات التجاوز بطريقة غير قانونية، ما تسبب في اصطدامها بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى ببركان لتلقي العلاجات الضرورية، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها.